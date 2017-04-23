В Одессе задержали военного прокурора в нетрезвом состоянии за рулем

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37667 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101463 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154697 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115690 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116082 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112300 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104110 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107017 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103521 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153146 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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ОДЕССА-КИЕВ. 23 апреля. УНН. Военная прокуратура Южного региона Украины проводит служебную проверку в отношении сотрудника ведомства Сергея Ярового, который вероятно руководил авто в нетрезвом состоянии. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона.

"Приказом исполняющего обязанности военного прокурора Южного региона Украины назначена служебная проверка, которой в установленном Генеральным прокурором Украины порядке и в соответствии с требованиями Кодекса профессиональной этики прокуроров, будет расследовано факт управления сотрудником прокуратуры Яровым С.А. автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения.

По результатам проверки будет решен вопрос о привлечении его к ответственности", - говорится в сообщении.

Как сообщалось в СМИ, инцидент произошел 21 апреля на улице Генуэзский 24/1. Сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль Honda Civic, который принадлежит Сергею Яровом - начальнику отдела военной прокуратуры Южного округа.

Во время проведения осмотра, в крови прокурора зафиксирован уровень алкоголя на отметке 1,76 промилле, что в девять раз превышает норму.

Как сообщал УНН, офицер областного военкомата попался на взятке в Николаеве .

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