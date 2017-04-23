В Одессе задержали военного прокурора в нетрезвом состоянии за рулем

"Приказом исполняющего обязанности военного прокурора Южного региона Украины назначена служебная проверка, которой в установленном Генеральным прокурором Украины порядке и в соответствии с требованиями Кодекса профессиональной этики прокуроров, будет расследовано факт управления сотрудником прокуратуры Яровым С.А. автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения.

По результатам проверки будет решен вопрос о привлечении его к ответственности", - говорится в сообщении.

Как сообщалось в СМИ, инцидент произошел 21 апреля на улице Генуэзский 24/1. Сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль Honda Civic, который принадлежит Сергею Яровом - начальнику отдела военной прокуратуры Южного округа.

Во время проведения осмотра, в крови прокурора зафиксирован уровень алкоголя на отметке 1,76 промилле, что в девять раз превышает норму.

Как сообщал УНН, офицер областного военкомата попался на взятке в Николаеве .