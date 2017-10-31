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В Одесі затримали суддю, яка допомогала бойовикам "ДНР" привласнювати квартири

В Одесі затримали суддю, яка допомогала бойовикам "ДНР" привласнювати квартири

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. В Одесі співробітники СБУ затримали суддю одного з місцевих судів, яка в складі злочинного угруповання допомогала бойовикам "ДНР" легалізовувати привласнені квартири жителів Донецька і Тореза, передає УНН з посиланням на прес-службу ГПУ.

"У вівторок, 31.10.2017, слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч.4 ст.190 (шахрайство) та ч.3 ст.358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України, затримано суддю одного з міськрайонних судів Одеської області, а також її спільника", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ГПУ, учасники організованої групи, до складу якої входили суддя, учасники терористичної організації "ДНР" та інші особи, упродовж 2015-2016 років підроблювали рішення Кіровського районного суду Донецька від імені колишніх суддів цього суду щодо начебто зміни у 2013-2014 роках власників квартир на тимчасового окупованій території Донецької області.

Підроблені рішення суду надавалися реєстраторам, які переоформлювали об’єкти нерухомості на підставних осіб, після чого ними розпоряджалися учасники терористичної організації "ДНР".

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Безперешкодність протиправної діяльності вказаної організованої групи на тимчасово окупованій території Донецької області забезпечував так званий "заступник міністра внутрішніх справ ДНР".

"На цей час здобуто докази щодо протиправного заволодіння у такий спосіб 3-ма квартирами у м.Донецьк та м.Торез Донецької області. Досліджуються обставини готування та протиправного відчуження ще не менше 7 об’єктів нерухомого майна", - зазначили в Генпрокуратрі.

За результатами проведення обшуку за місцем проживання судді, окрім іншого, виявлено та вилучено гербову печатку і штамп ліквідованого Кіровського районного суду м.Донецька, чернетки, технічні паспорти на квартири, свідоцтва про смерть осіб, видані "ДНР", та інші документи і предмети, які використовувалися для підробки рішень суду.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії.

Готуються повідомлення про підозру та подання до Вищої ради правосуддя про надання згоди на утримання судді під вартою, клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У Генпрокуратурі закликали усіх осіб, які постраждали від дій вказаної організованої групи, звертатися до Головної військової прокуратури.

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