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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37667 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101463 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154697 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115690 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116082 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112300 просмотра

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В Одессе задержали судью, которая помогала боевикам "ДНР" присваивать квартиры

В Одессе задержали судью, которая помогала боевикам "ДНР" присваивать квартиры

Киев  •  УНН

 • 11849 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В Одессе сотрудники СБУ задержали судью одного из местных судов, которая в составе преступной группировки помогала боевикам "ДНР" легализировать присвоенные квартиры жителей Донецка и Тореза, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

"Во вторник, 31.10.2017, следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч.4 ст.190 (мошенничество) и ч.3 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины, задержано судью одного из городских районных судов Одесской области, а также ее сообщника", - говорится в сообщении.

Как отметили в ГПУ, участники организованной группы, в состав которой входили судья, участники террористической организации "ДНР" и другие лица, за 2015-2016 лет подделывали решения Кировского районного суда Донецка от имени бывших судей этого суда о якобы изменения в 2013-2014 годах владельцев квартир для временного оккупированной территории Донецкой области.

Поддельные решения суда предоставлялись регистраторам, которые переоформляли объекты недвижимости на подставных лиц, после чего ими распоряжались участники террористической организации "ДНР".

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Беспрепятственность противоправной деятельности указанной организованной группы на временно оккупированной территории Донецкой области обеспечивал так называемый "заместитель министра внутренних дел ДНР".

"В настоящее время получено доказательства противоправного завладения таким образом 3-мя квартирами в г.Донецк и г.Торез Донецкой области. Исследуются обстоятельства приготовления и противоправного отчуждения еще не менее 7 объектов недвижимого имущества", - отметили в Генпрокуратуре.

По результатам проведения обыска по месту жительства судьи, помимо прочего, обнаружено и изъято гербовую печать и штамп ликвидированного Кировского районного суда Донецка, черновики, технические паспорта на квартиры, свидетельства о смерти лиц, выданные "ДНР", и другие документы и предметы, которые использовались для подделки решений суда.

Проводятся неотложные следственные действия.

Готовятся сообщение о подозрении и представление в Высший совет правосудия о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей, ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Генпрокуратуре призвали всех лиц, пострадавших от действий указанной организованной группы, обращаться в Главную военную прокуратуру.

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