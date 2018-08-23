В Одесі затримали підозрюваних у замаху на активістів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Правоохоронці затримали підозрюваних у нападі на активістів Григорія Козьму та Михайла Кузаконя в Одесі. Про це повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв у Twitter, передає УНН.
"Сьогодні в Одесі затримали зловмисників, які намагалися скоїти убивство активістів. 2 серпня цього року зловмисники організували наїзд вантажівки на авто, у якому перебували Григорій Козьма та Михайло Кузаконь", - написав він.
Нагадаємо, напад на громадського діяча Михайла Кузаконя та журналіста Григорія Козьму стався в Одеській області. Тоді вантажівка в'їхала у автівку журналіста. Водій вантажного автомобіля з місця події втік. У результаті ніхто не постраждав. Інформацію за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями 15 та 115 (замах на вбивство) КК України.