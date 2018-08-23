В Одессе задержали подозреваемых в покушении на активистов

"Сегодня в Одессе задержали злоумышленников, которые пытались совершить убийство активистов. 2 августа этого года злоумышленники организовали наезд грузовика на авто, в котором находились Григорий Козьма и Михаил Кузаконь", - написал он.

Напомним, нападение на общественного деятеля Михаила Кузаконя и журналиста Григория Козьму произошел в Одесской области. Тогда грузовик въехал в автомобиль журналиста. Водитель грузового автомобиля с места происшествия скрылся. В результате никто не пострадал. Информацию по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по статьям 15 и 115 (покушение на убийство) УК Украины.