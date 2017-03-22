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В Одесі затримали наркоторговця з Ізраїлю, якого розшукував Інтерпол

В Одесі затримали наркоторговця з Ізраїлю, якого розшукував Інтерпол

Київ • УНН

 • 10081 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Прикордонники Одеського загону затримали громадянина Ізраїлю, який перебував у міжнародному розшуку за продаж кокаїну. Про це УНН повідомили у Держприкордонслужбі України.

Як зазначається в повідомленні, у міжнародному аеропорту «Одеса» під час оформлення рейсу «Стамбул – Одеса» щодо одного з пасажирів відбулось спрацювання бази даних Інтерполу.

В результаті перевірки з’ясувалося, що 29-річного громадянина Ізраїлю розшукують правоохоронні органи з метою арешту та подальшої екстрадиції на батьківщину, де його чекає кримінальна відповідальність за незаконну торгівлю, експорт та імпорт кокаїну.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком на 27 років.

Прикордонники проінформували про затримання українське бюро Інтерполу та передали наркоторговця представникам Національної поліції.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі патрульні затримали чоловіка, який, імовірно, поранив свого приятеля пострілом із пістолета в голову.   

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