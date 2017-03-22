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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одессе задержали наркоторговца из Израиля, которого разыскивал Интерпол

В Одессе задержали наркоторговца из Израиля, которого разыскивал Интерпол

Киев • УНН

 • 10073 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Пограничники Одесского отряда задержали гражданина Израиля, который находился в международном розыске за продажу кокаина. Об этом УНН сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Как отмечается в сообщении, в международном аэропорту «Одесса» при оформлении рейса «Стамбул - Одесса» на одного из пассажиров состоялось срабатывание базы данных Интерпола.

В результате проверки выяснилось, что 29-летнего гражданина Израиля разыскивают правоохранительные органы с целью ареста и дальнейшей экстрадиции на родину, где его ждет уголовная ответственность за незаконную торговлю, экспорт и импорт кокаина.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 27 лет.

Пограничники проинформировали о задержании украинское бюро Интерпола и передали наркоторговца представителям Национальной полиции.

Напомним, сегодня в Одессе патрульные задержали мужчину, который, предположительно, ранил своего приятеля выстрелом из пистолета в голову.

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