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В Одесі затримали антиукраїнського інтернет-агітатора

В Одесі затримали антиукраїнського інтернет-агітатора

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 24 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України затримали мешканця Одеси, який розповсюджував в Інтернеті антиукраїнську пропаганду. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі Управління Служби безпеки України в Одеській області.

“Оперативники спецслужби встановили, що чоловік розміщував на персональних сторінках у соціальних мережах матеріали із закликами до зміни державного кордону і конституційного ладу України та популяризував терористичні організації „ДНР/ЛНР“. Інформацію агітатор отримував з російських пропагандистських інтернет-видань та сайтів бойовиків”, — йдеться у повідомленні.

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Під час обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили комп’ютерну техніку із доказами антиукраїнської діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру у скоєнні злочину та обранні міри запобіжного заходу.

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Як повідомляв УНН, СБУ перевірить факти антиукраїнської діяльності російських культурних центрів в Україні.

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