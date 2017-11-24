В Одессе задержали антиукраинского интернет-агитатора

“Оперативники спецслужбы установили, что мужчина размещал на персональных страницах в социальных сетях материалы с призывами к изменению государственной границы и конституционного строя Украины и популяризировал террористические организации „ДНР/ЛНР“. Информацию агитатор получал из российских пропагандистских интернет-изданий и сайтов боевиков”, — говорится в сообщении.

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Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику с доказательствами антиукраинской деятельности.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

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Как сообщал УНН, СБУ проверит факты антиукраинской деятельности российских культурных центров в Украине.