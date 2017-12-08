В Одесі затримали 16 нелегалів, які думали, що вони у Франції

“Співробітники Одеського обласного управління міграційної служби разом із правоохоронцями виявили 16 громадян В’єтнаму, які потрапили на територію України каналом нелегальної міграції із східного кордону Російської Федерації, з метою подальшого перетину кордону до країн Європейського Союзу. Зазначена група осіб була виявлена на одній з приватних квартир у Малиновському районі міста Одеси. Організатори каналу пояснили нелегалам, що вони вже у Франції”, — йдеться у повідомленні.

На правопорушників були складені протоколи про адміністративні затримання та правопорушення за ч.1 ст.203 КУпАП (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні...).

Працівники міграційної служби готують документи на примусове видворення до країни громадянської належності та поміщення частини зазначених громадян до Чернігівського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства з метою ідентифікації та подальшого видворення.

Нагадаємо, 7 грудня російський архітектор-нелегал напав з ножем на співробітників СБУ.