В Одесі затримали 16 нелегалів, які думали, що вони у Франції
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 8 грудня. УНН. Шахраї організували канал постачання в Україну незаконних мігрантів через кордон з Російською Федерацією, пояснюючи нелегалам, що вони потрапили до Франції. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ДМСУ.
“Співробітники Одеського обласного управління міграційної служби разом із правоохоронцями виявили 16 громадян В’єтнаму, які потрапили на територію України каналом нелегальної міграції із східного кордону Російської Федерації, з метою подальшого перетину кордону до країн Європейського Союзу. Зазначена група осіб була виявлена на одній з приватних квартир у Малиновському районі міста Одеси. Організатори каналу пояснили нелегалам, що вони вже у Франції”, — йдеться у повідомленні.
На правопорушників були складені протоколи про адміністративні затримання та правопорушення за ч.1 ст.203 КУпАП (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні...).
Працівники міграційної служби готують документи на примусове видворення до країни громадянської належності та поміщення частини зазначених громадян до Чернігівського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства з метою ідентифікації та подальшого видворення.
Нагадаємо, 7 грудня російський архітектор-нелегал напав з ножем на співробітників СБУ.