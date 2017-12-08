В Одессе задержали 16 нелегалов, которые думали, что они во Франции
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 8 декабря. УНН. Мошенники организовали канал поставки в Украину незаконных мигрантов через границу с Российской Федерацией, объясняя нелегалам, что они попали во Францию. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГМСУ.
“Сотрудники Одесского областного управления миграционной службы вместе с правоохранителями обнаружили 16 граждан Вьетнама, которые попали на территорию Украины каналом нелегальной миграции с восточной границы Российской Федерации, с целью дальнейшего пересечения границы в страны Европейского Союза. Указанная группа лиц была обнаружена на одной из частных квартир в Малиновском районе Одессы. Организаторы канала объяснили нелегалам, что они уже во Франции”, — говорится в сообщении.
На правонарушителей были составлены протоколы об административных задержаниях и правонарушениях по ч.1 ст.203 КУоАП (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине ...).
Работники миграционной службы готовят документы на принудительное выдворение в страну гражданской принадлежности и помещения части указанных граждан в Черниговский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства с целью идентификации и последующего выдворения.
Напомним, 7 декабря российский архитектор-нелегал напал с ножом на сотрудников СБУ.