В Одесі запустили "вакцинобус". У ньому будуть щепити від COVID-19

За словами чиновника, вакцинуватися у вакцинобусі можна буде, маючи при собі паспорт, ідентифікаційний код і телефон. Маршрут автобусу ще не затверджений.

Відомо, що транспорт курсуватиме містом, зупиняючись в найбільш людних локаціях — біля ринків і на кінцевих зупинках громадського транспорту.

Також мерія опрацьовує питання обладнання спеціального трамваю, в якому також будуть робити щеплення від COVID-19. Передбачається, що трамвай буде перебувати на Старосінній площі — між ринком “Привоз” і залізничним вокзалом.