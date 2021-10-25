В Одесі запустили "вакцинобус". У ньому будуть щепити від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На поточному тижні в Одесі запустять вакцинобус — спеціальний автобус, де медики будуть вакцинувати всіх бажаючих від коронавірусу. Про це 25 жовтня на засіданні оперативного штабу в мерії Одеси повідомив директор департаменту охорони здоров’я Левон Нікогосян, передає УНН.
За словами чиновника, вакцинуватися у вакцинобусі можна буде, маючи при собі паспорт, ідентифікаційний код і телефон. Маршрут автобусу ще не затверджений.
Відомо, що транспорт курсуватиме містом, зупиняючись в найбільш людних локаціях — біля ринків і на кінцевих зупинках громадського транспорту.
Також мерія опрацьовує питання обладнання спеціального трамваю, в якому також будуть робити щеплення від COVID-19. Передбачається, що трамвай буде перебувати на Старосінній площі — між ринком “Привоз” і залізничним вокзалом.