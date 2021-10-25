В Одессе запустят "вакцинобус". В нем будут прививать от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. На текущей неделе в Одессе запустят вакцинобус — специальный автобус, где медики будут вакцинировать всех желающих от коронавируса. Об этом 25 октября на заседании оперативного штаба в мэрии Одессы сообщил директор департамента здравоохранения Левон Никогосян, передает УНН.
По словам чиновника, вакцинироваться в вакцинобусе можно будет, имея при себе паспорт, идентификационный код и телефон. Маршрут автобуса еще не утвержден.
Известно, что транспорт будет курсировать по городу, делая остановки в наиболее людных локациях — возле рынков и на конечных остановках общественного транспорта.
Также мэрия прорабатывает вопрос оборудования специального трамвая, в котором также будут делать прививки от COVID-19. Предполагается, что трамвай будет находиться на Старосенной площади — между рынком “Привоз” и железнодорожным вокзалом.