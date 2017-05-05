В Одесі замінували "Привоз"
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 5 травня. УНН. Сьогодні близько 10:55 на спецлінію “102” надійшло анонімне повідомлення про те, що заміновано ринок “Привоз”. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.
На місце події направлено слідчо-оперативну групу, спеціалістів вибухотехнічного управління, кінологів та працівників служби з надзвичайних ситуацій.
Відвідувачів, а також працівників базару евакуювали. Наразі проводиться перевірка ринку, а також прилеглої до нього території.
Вирішується питання про внесення відомостей про подію до ЄРДР.
Нагадаємо, у річницю трагічних подій на Куликовому полі в Одесі - 2 травня - місце трагедії мінували двічі. Так, на лінію “102” близько 12:40 надійшло повідомлення про перше замінування. Правоохоронці та вибухотехніки перевірили територію, жодних вибухових та небезпечних предметів на місці не знайшли. Куликове поле та прилеглу до нього територію перевіряли близько 30 хвилин. Друге повідомлення надійшло близько 16:30.