В Одессе заминировали "Привоз"
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 5 мая. УНН. Сегодня около 10:55 на спецлинию "102" поступило анонимное сообщение о том, что заминирован рынок "Привоз". Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
На место происшествия направлена следственно-оперативная группа, специалистов взрывотехнического управления, кинологов и работников службы по чрезвычайным ситуациям.
Посетителей, а также работников рынка эвакуировали. В настоящее время проводится проверка рынка, а также прилегающей к нему территории.
Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в ЕРДР.
Напомним, в годовщину трагических событий на Куликовом поле в Одессе - 2 мая - место трагедии минировали дважды. Так, на линию "102" около 12:40 поступило сообщение о первом заминировании. Правоохранители и взрывотехники проверили территорию, никаких взрывных и опасных предметов на месте не нашли. Куликово поле и прилегающую к нему территорию проверяли около 30 минут. Второе сообщение поступило около 16:30.