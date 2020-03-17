В Одесі "замінували" будівлю ГУ поліції, де розташовані вибухотехніки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Вранці у вівторок, 17 березня, надійшов дзвінок про замінування адміністративної будівлі ГУ НП в Одеській області. Таку інформацію УНН підтвердили у відділі комунікації поліції області.
"У цьому будинку якраз знаходиться вибухотехнічне управління... Перевірка триває", - розповіли в поліції.
Повідомляється, що співробітників ГУНП евакуювали на час перевірки.
Як повідомляв УНН, раніше в Києві надійшло повідомлення про замінування окружного адміністративного суду міста Києва.