В Одессе "заминировали" здание ГУ полиции, где расположены взрывотехники
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Утром во вторник, 17 марта, поступил звонок о заминировании административного здания ГУ НП в Одесской области. Такую информацию УНН подтвердили в отделе коммуникации полиции области.
"В этом здании как раз находится взрывотехническое управление... Проверка продолжается", - рассказали в полиции.
Сообщается, что сотрудников ГУНП эвакуировали на время проверки.
Как сообщал УНН, ранее в Киеве поступило сообщение о заминировании окружного административного суда города Киева.