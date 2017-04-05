В Одесі замінували будівлю апеляційного суду
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 5 квітня. УНН. Сьогодні о 12:10 до поліції надійшло повідомлення про те, що Одеський апеляційний суд, який розташований на вул.Гайдара, 24А, заміновано. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.
На місце події направлена слідчо-оперативна група, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, вибухотехнічна служба. Будівля та прилегла територія суду перевіряються на наявність вибухових речовин та пристроїв.
Зазначимо, під час перевірки будівлі Малиновського суду на предмет замінування жодних вибухових пристроїв та речовин не було виявлено. Було евакуйовано близько 120 працівників та відвідувачів суду. Наразі працівниками поліції вживаються першочергові розшукові заходи щодо встановлення особи, яка надала неправдиві відомості до поліції.
Нагадаємо, повідомлення про замінування Малиновського суду надійшло сьогодня вранці.