В Одессе заминировали здание апелляционного суда
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 5 апреля. УНН. Сегодня в 12:10 в полицию поступило сообщение о том, что Одесский апелляционный суд, который расположен на ул.Гайдара, 24А, заминирован. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
На место происшествия направлена следственно-оперативная группа, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, взрывотехническая служба. Здание и прилегающая территория суда проверяются на наличие взрывчатых веществ и устройств.
Отметим, во время проверки здания Малиновского суда на предмет заминировании никаких взрывных устройств и веществ не было обнаружено. Было эвакуировано около 120 работников и посетителей суда. Сейчас сотрудниками полиции принимаются первоочередные розыскные мероприятия по установлению лица, предоставившего ложные сведения в полицию.
Напомним, сообщение о заминировании Малиновского суда поступило сегодня утром.