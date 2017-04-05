В Одессе заминировали здание апелляционного суда

На место происшествия направлена ​​следственно-оперативная группа, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, взрывотехническая служба. Здание и прилегающая территория суда проверяются на наличие взрывчатых веществ и устройств.

Отметим, во время проверки здания Малиновского суда на предмет заминировании никаких взрывных устройств и веществ не было обнаружено. Было эвакуировано около 120 работников и посетителей суда. Сейчас сотрудниками полиции принимаются первоочередные розыскные мероприятия по установлению лица, предоставившего ложные сведения в полицию.

Напомним, сообщение о заминировании Малиновского суда поступило сегодня утром.