В Одесі ввели обмеження для нічних клубів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. В Одесі запровадили обмеження в роботі розважальних закладів у період з 22:00 до 9:00, повідомили у неділю в Одеській міськраді, пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, у період з 22.00 до 09.00 на території міста Одеси:
-
- обмежена господарська діяльність підприємств, установ, організацій у сферах обслуговування та розваг (у тому числі розважальних комплексів, клубів, центрів тощо).
-
- заборонено використання світлових та подібних до світлових засобів, що погіршують демаскувальні ознаки території;
-
- заборонено використання звукового обладнання, апаратури, акустичних систем та інших музичних засобів;
-
- заборонено обслуговування населення поза та у приміщеннях і на відповідних територіях;
-
- заборонено перебування, пересування, вхід/вихід громадян, іноземців та осіб без громадянства.
-
Доповнення
В Одесі заборонили купатися на усіх міських пляжах.