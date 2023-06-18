В Одесі ввели обмеження для нічних клубів

Деталі

Як повідомляється, у період з 22.00 до 09.00 на території міста Одеси:



обмежена господарська діяльність підприємств, установ, організацій у сферах обслуговування та розваг (у тому числі розважальних комплексів, клубів, центрів тощо).



заборонено використання світлових та подібних до світлових засобів, що погіршують демаскувальні ознаки території;



заборонено використання звукового обладнання, апаратури, акустичних систем та інших музичних засобів;



заборонено обслуговування населення поза та у приміщеннях і на відповідних територіях;



заборонено перебування, пересування, вхід/вихід громадян, іноземців та осіб без громадянства.



Доповнення

В Одесі заборонили купатися на усіх міських пляжах.