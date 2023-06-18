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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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В Одесі ввели обмеження для нічних клубів

Київ • УНН

 • 1178791 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. В Одесі запровадили обмеження в роботі розважальних закладів у період з 22:00 до 9:00, повідомили у неділю в Одеській міськраді, пише УНН.

В Одесі ввели обмеження для нічних клубів

Деталі

Як повідомляється, у період з 22.00 до 09.00 на території міста Одеси:

  • обмежена господарська діяльність підприємств, установ, організацій у сферах обслуговування та розваг (у тому числі розважальних комплексів, клубів, центрів тощо).
  • заборонено використання світлових та подібних до світлових засобів, що погіршують демаскувальні ознаки території;
  • заборонено використання звукового обладнання, апаратури, акустичних систем та інших музичних засобів;
  • заборонено обслуговування населення поза та у приміщеннях і на відповідних територіях;
  • заборонено перебування, пересування, вхід/вихід громадян, іноземців та осіб без громадянства.

Доповнення

В Одесі заборонили купатися на усіх міських пляжах.

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