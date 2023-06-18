В Одессе ввели ограничения для ночных клубов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В Одессе ввели ограничения в работе развлекательных заведений в период с 22:00 до 9:00, сообщили в воскресенье в Одесском горсовете, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, в период с 22.00 до 09.00 на территории города Одессы:
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- ограничена хозяйственная деятельность предприятий, учреждений, организаций в сферах обслуживания и развлечений (в том числе развлекательных комплексов, клубов, центров и т.д.).
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- запрещено использование световых и подобных световых средств, ухудшающих демаскирующие признаки территории;
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- запрещено использование звукового оборудования, аппаратуры, акустических систем и других музыкальных средств;
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- запрещено обслуживание населения вне и в помещениях и на соответствующих территориях;
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- запрещено пребывание, передвижение, вход/выход граждан, иностранцев и лиц без гражданства.
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Дополнение
В Одессе запретили купаться на всех городских пляжах.