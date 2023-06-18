В Одессе ввели ограничения для ночных клубов

Детали

Как сообщается, в период с 22.00 до 09.00 на территории города Одессы:



ограничена хозяйственная деятельность предприятий, учреждений, организаций в сферах обслуживания и развлечений (в том числе развлекательных комплексов, клубов, центров и т.д.).



запрещено использование световых и подобных световых средств, ухудшающих демаскирующие признаки территории;



запрещено использование звукового оборудования, аппаратуры, акустических систем и других музыкальных средств;



запрещено обслуживание населения вне и в помещениях и на соответствующих территориях;



запрещено пребывание, передвижение, вход/выход граждан, иностранцев и лиц без гражданства.



Дополнение

В Одессе запретили купаться на всех городских пляжах.