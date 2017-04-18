В Одесі встановили пам'ятник казковому лікарю

Варто відзначити, що це єдина в країні подібна скульптура. За спиною казкового персонажа знаходиться дерево, де сидить сова. А руках казковий лікар тримає ложку і пляшечку з ліками.

Нагадаємо, лікар Айболить — вигаданий ветеринар, персонаж кількох творів Корнія Чуковського: віршованих казок "Бармалей" (1925), "Айболить" (1929) і "Здолаємо Бармалея" (1942), а також прозової повісті "Лікар Айболить (1936).

Як повідомляв УНН, до пам’ятників Т.Шевченку в Сімферополі й Керчі поклали квіти.