В Одесі встановили пам'ятник казковому лікарю
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 18 квітня. УНН. В Одесі, біля однієї із аптек в мікрорайоні Таїрове, встановили пам’ятник казковому персонажу - доброму Лікарю Айболить, повідомляє кореспондент УНН.
Варто відзначити, що це єдина в країні подібна скульптура. За спиною казкового персонажа знаходиться дерево, де сидить сова. А руках казковий лікар тримає ложку і пляшечку з ліками.
Нагадаємо, лікар Айболить — вигаданий ветеринар, персонаж кількох творів Корнія Чуковського: віршованих казок "Бармалей" (1925), "Айболить" (1929) і "Здолаємо Бармалея" (1942), а також прозової повісті "Лікар Айболить (1936).
Як повідомляв УНН, до пам’ятників Т.Шевченку в Сімферополі й Керчі поклали квіти.