В Одессе установили памятник сказочному врачу

Стоит отметить, что это единственная в стране подобная скульптура. За спиной сказочного персонажа находится дерево, где сидит сова. А руках сказочный врач держит ложку и бутылочку с лекарством.

Напомним, доктор Айболит - вымышленный ветеринар, персонаж нескольких произведений Корнея Чуковского: стихотворных сказок "Бармалей" (1925), "Айболит" (1929) и "Одолеем Бармалея" (1942), а также прозаической повести "Доктор Айболит (1936).

Как сообщал УНН, к памятникам Т.Шевченко в Симферополе и Керчи возложили цветы.