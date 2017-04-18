В Одессе установили памятник сказочному врачу
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Одессе, возле одной из аптек в микрорайоне Таирово, установили памятник сказочному персонажу - доброму Доктору Айболит, сообщает корреспондент УНН.
Стоит отметить, что это единственная в стране подобная скульптура. За спиной сказочного персонажа находится дерево, где сидит сова. А руках сказочный врач держит ложку и бутылочку с лекарством.
Напомним, доктор Айболит - вымышленный ветеринар, персонаж нескольких произведений Корнея Чуковского: стихотворных сказок "Бармалей" (1925), "Айболит" (1929) и "Одолеем Бармалея" (1942), а также прозаической повести "Доктор Айболит (1936).
Как сообщал УНН, к памятникам Т.Шевченко в Симферополе и Керчи возложили цветы.