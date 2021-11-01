В Одесі водій маршрутки на переході збив 5-річну дитину - маля у лікарні

Деталі

За попередньою інформацією, сьогодні, близько 14:00, водій маршрутного транспортного засобу, повертаючи з вулиці Магістральної на вулицю Ангарську, здійснив наїзд на пішохода (5-річну дитину), який перетинав дорогу пішохідним переходом на зелений сигнал світлофора.

Постраждалого доставили до лікарні.

Доповнення

Раніше патрульна поліція оприлюднила статистику, згідно з якою у січні-вересні в Україні сталося 137 286 ДТП, що на 15,5% більше, ніж за аналогічний період торік. З них 18 032 ДТП — з травмованими (-5,7%), у яких загинуло 2225 людей (-10,4%) та 22 200 людей отримали травми (-6,3%).