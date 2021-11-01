В Одессе водитель маршрутки на переходе сбил 5-летнего ребенка - малыш в больнице

Детали

По предварительной информации, сегодня, около 14:00, водитель маршрутного транспортного средства, поворачивая с улицы Магистральной на улицу Ангарскую, совершил наезд на пешехода (5-летнего ребенка), который пересекал дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Пострадавшего доставили в больницу.

Дополнение

Ранее патрульная полиция обнародовала статистику, согласно которой в январе-сентябре в Украине произошло 137 286 ДТП, что на 15,5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Из них 18 032 ДТП — с травмированными (-5,7%), в которых погибло 2225 людей (-10,4%) и 22 200 человек получили травмы (-6,3%).