В Одесі викрили банду торговців зброєю
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Співробітники СБУ викрили в Одесі організоване угруповання, яке спеціалізувалося на збуті вогнепальної зброї та боєприпасів. Про це повідомляє прес-центр СБ України, передає УНН.
Оперативники спецслужби встановили, що до складу групи входили раніше судимі за скоєння тяжких злочинів жителі Одеської та Миколаївської областей.
"Зловмисники скуповували незаконно одержану зброю для збуту представникам кримінальних кіл", - уточнили правоохоронці.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Донбасі поліція перекрила масштабні поставки пороху в області України
Факт реалізації фігурантами провадження засобів ураження був задокументований співробітниками СБУ. Зловмисників затримано, їм оголошено про підозру в скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
"У межах відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправних дій", - розповіли в СБ України, додавши, що заходи з викриття зловмисників проводились під процесуальним керівництвом прокуратури.
Нагадаємо, у Китаї затримано 221 особу за онлайн-торгівлю зброєю.