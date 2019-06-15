В Одессе разоблачили банду торговцев оружием
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Сотрудники СБУ разоблачили в Одессе организованную группировку, которая специализировалась на сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, передает УНН.
Оперативники спецслужбы установили, что в состав группировки входили ранее судимые за совершение тяжких преступлений жители Одесской и Николаевской областей.
"Злоумышленники скупали незаконно полученное оружие для сбыта представителям криминальных кругов", - уточнили правоохранители.
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Факт реализации фигурантами производства средств поражения был задокументирован сотрудниками СБУ. Злоумышленники задержаны, им объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
"В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправным действиям", - рассказали в СБ Украины, добавив, что меры по разоблачению злоумышленников проводились под процессуальным руководством прокуратуры.
Напомним, в Китае задержан 221 человек за онлайн-торговлю оружием.