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В Одессе разоблачили банду торговцев оружием

Киев • УНН

 • 10818 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Сотрудники СБУ разоблачили в Одессе организованную группировку, которая специализировалась на сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, передает УНН.

В Одессе разоблачили банду торговцев оружием

Оперативники спецслужбы установили, что в состав группировки входили ранее судимые за совершение тяжких преступлений жители Одесской и Николаевской областей.

"Злоумышленники скупали незаконно полученное оружие для сбыта представителям криминальных кругов", - уточнили правоохранители.

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Факт реализации фигурантами производства средств поражения был задокументирован сотрудниками СБУ. Злоумышленники задержаны, им объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправным действиям", - рассказали в СБ Украины, добавив, что меры по разоблачению злоумышленников проводились под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, в Китае задержан 221 человек за онлайн-торговлю оружием.

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