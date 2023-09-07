В Одесі відкрили Почесне консульство Італійської Республіки - Кіпер
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Сьогодні в Одесі відкрили Почесне консульство Італійської Республіки. Про це у своєму tg-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
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«Одещина історично пов’язана з Італією. Георгіс Торичеллі, Александр Бернацци, Франциско та Джованні Фраполлі, Франциско Моранді та інші італійські митці були творцями архітектурних шедеврів, які донині є перлинами Одеси.
Упевнений, що з відкриттям Почесного консульства Італії в Одесі почнеться нова сторінка наших взаємин — на більш високому рівні, що дозволить втілювати в життя різноманітні перспективні проєкти, зокрема реконструкції та відбудови історичних пам’яток», - написав Кіпер.
Він додав, що Одеська область завжди відкрита до діалогу з представниками Італії. У свою чергу Одеська обласна військова адміністрація готова надати всебічну підтримку роботі Почесного консульства, пообіцяв Кіпер.