В Одессе открыли Почетное консульство Итальянской Республики - Кипер

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«Одесская область исторически связана с Италией. Георгис Торичелли, Александр Бернацци, Франциско и Джованни Фраполли, Франциско Моранди и другие итальянские художники были создателями архитектурных шедевров, которые по сей день являются жемчужинами Одессы.

Уверен, что с открытием Почетного консульства Италии в Одессе начнется новая страница наших взаимоотношений — на более высоком уровне, что позволит воплощать в жизнь различные перспективные проекты, в частности реконструкции и восстановления исторических памятников», - написал Кипер.

Он добавил, что Одесская область всегда открыта к диалогу с представителями Италии. В свою очередь Одесская областная военная администрация готова оказать всестороннюю поддержку работе Почетного консульства, пообещал Кипер.