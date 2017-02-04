В Одесі відбувся відбір учасників міжнародних змагань "Ігри нескорених"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Близько півсотні військовослужбовців та ветеранів війни, які отримали поранення на сході країни, взяли участь у третьому етапі спортивного тестування кандидатів до національної збірної України для участі в міжнародних змаганнях “Ігри Нескорених” (Invictus Games), що відбудуться в м.Торонто (Канада) 21-30 вересня цього року. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.
Відбір спортсменів проводився на базі 9-го спортивного клубу управління фізичної культури і спорту Міністерства оборони України. Кандидати змагалися у шести дисциплінах: атлетика, пауерліфтинг, стрільба з лука, велоспорт на шосе, веслування на тренажері та плавання.
Як відзначив заступник начальника 9-го спортивного клубу Артем Поляков, головним мотивом більшості учасників долучитися до проекту стало бажання довести суспільству, що й після поранення можна активно займатись улюбленими видами спорту та досягати високих результатів.
Під час урочистого відкриття змагань від імені усіх військовослужбовців регіону начальник Військової академії (м.Одеса) генерал-майор Олег Гуляк висловив слова підтримки та поваги щодо відважних учасників та побажав їм вибороти місце у національній збірній та захистити гідність Батьківщини на “Іграх Нескорених” в Канаді.
Загалом в Одесі пройшли тестування військові з Одеської, Харківської, Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Донецької, Луганської, Криворізької та Кіровоградської областей. При цьому організатори змагань відзначили, що, враховуючи велику кількість охочих, наприкінці місяця буде проведено додатковий етап відбору в столиці України.
Нагадаємо, відбір учасників бойових дій, які були поранені, до участі у Іграх Нескорених (Invictus Games) тривав до 18 грудня.