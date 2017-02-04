В Одессе состоялся отбор участников международных соревнований "Игры непокоренных"

Отбор спортсменов проводился на базе 9-го спортивного клуба управления физической культуры и спорта Министерства обороны Украины. Кандидаты соревновались в шести дисциплинах: виды, пауэрлифтинг, стрельба из лука, велоспорт на шоссе, гребля на тренажере и плавания.

Как отметил заместитель начальника 9-го спортивного клуба Артем Поляков, главным мотивом большинства участников присоединиться к проекту стало желание доказать обществу, что и после ранения можно активно заниматься любимыми видами спорта и достигать высоких результатов.

Во время торжественного открытия соревнований от имени всех военнослужащих региона начальник Военной академии (г. Одесса) генерал-майор Олег Гуляк выразил слова поддержки и уважения в отношении отважных участников и пожелал им завоевать место в национальной сборной и защитить достоинство Родины на "Играх Непокоренных" в Канаде.

Всего в Одессе прошли тестирование военные из Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Криворожской и Кировоградской областей. При этом организаторы соревнований отметили, что, учитывая большое количество желающих, в конце месяца будет проведен дополнительный этап отбора в столице Украины.

Напомним, отбор участников боевых действий, которые были ранены, к участию в Играх Непокоренных (Invictus Games) продолжался до 18 декабря.