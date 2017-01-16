В Одесі відбулася акція на підтримку безпритульних тварин
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 16 січня. УНН. Сьогодні на Думську площу в Одесі на підтримку безпритульних тварин вийшли зоозахисники. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Близько 30 учасників акції із плакатами в руках закликали владу Одеси, а також народних депутатів підтримати законопроект щодо посилення відповідальності догхантерів через жорстоке ставлення до тварин. Зоозахисники вважають, що прийняття Закону 5119 сприятиме розвитку гуманного суспільства в Україні, на її шляху до євроінтеграції.