В Одессе прошла акция в поддержку бездомных животных
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 16 января. УНН. Сегодня на Думскую площадь в Одессе в поддержку бездомных животных вышли зоозащитники. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Около 30 участников акции с плакатами в руках призвали власти Одессы, а также народных депутатов поддержать законопроект об усилении ответственности догхантеров из-за жестокого обращения с животными. Зоозащитники считают, что принятие Закона 5119 будет способствовать развитию гуманного общества в Украине, на ее пути к евроинтеграции.