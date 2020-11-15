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В Одесі вдруге за добу замінили голову ТВК

В Одесі вдруге за добу замінили голову ТВК

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. В Одесі вдруге за добу замінили голову міської ТВК. Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, передає УНН.

“Центральна виборча комісія 15 листопада, у день повторного голосування на виборах Одеського міського голови, прийняла постанову “Про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів”, якою замінила голову Одеської міської територіальної виборчої комісії", - йдеться у повідомленні.

Як інформує ОПОРА, ЦВК припинила достроково повноваження голови комісії Наталі Сиволапенко (від місцевої організації політичної партії “Солідарність жінок України” (у зв’язку з внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб’єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії) та призначила на цю посаду Ніну Чернишенко.

Нагадаємо, що 14 листопада ЦВК замінила голову територіальної виборчої комісії Ніну Чернишенко на Наталю Сиволапенко.

Крім того, 15 листопада ЦВК замінила члена ТВК Людмилу Сєрбіну (політична партія “Пропозиція”) і замінила її на Вячеслава Франчука.

Нагадаємо, що повторне голосування з виборів міського голови відбувається в 7 містах України: Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянець-Подільському (Хмельницька область).

У ЦВК повідомили, що повторне голосування з виборів міських голів, яке відбувається у семи містах України 15 листопада, розпочалося вчасно та триває у штатному режимі.

В Україні 15 листопада, у другий тур місцевих виборів, поліція отримала вже 54 заяви, пов’язані з порушеннями виборчого процесу.

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