В Одесі вантажний кран протаранив маршрутку, є постраждалі

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Сьогодні, близько 8:30, в Одесі на вулиці Середньофонтанській, сталося зіткнення вантажного крану та маршрутного автобусу. У результаті дві людини отримали травми. Про це повідомила патрульна поліція Одещини, передає УНН.

“За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля - крану Kobelco RK250-3, рухаючись вулицею Середньофонтанською з боку площі Середньофонтанської, не дотримався безпечної дистанції та швидкості, в результаті чого здійснив наїзд на автобус "Богдан", який здійснював посадку-висадку пасажирів”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в результаті аварії "два пасажири отримали травми та доставлені до лікарні, ще одна жінка-пасажир від госпіталізації відмовилась". Наразі на місці пригоди працює слідчий щодо ДТП.

Нагадаємо, що в Львові нетверезий поліцейський на авто в’їхав у дитячий майданчик.

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