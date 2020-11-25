В Одесі вантажний кран протаранив маршрутку, є постраждалі

“За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля - крану Kobelco RK250-3, рухаючись вулицею Середньофонтанською з боку площі Середньофонтанської, не дотримався безпечної дистанції та швидкості, в результаті чого здійснив наїзд на автобус "Богдан", який здійснював посадку-висадку пасажирів”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в результаті аварії "два пасажири отримали травми та доставлені до лікарні, ще одна жінка-пасажир від госпіталізації відмовилась". Наразі на місці пригоди працює слідчий щодо ДТП.

Нагадаємо, що в Львові нетверезий поліцейський на авто в’їхав у дитячий майданчик.



