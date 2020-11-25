В Одессе кран протаранил маршрутку, есть пострадавшие

"По предварительной информации, водитель грузового автомобиля - крана Kobelco RK250-3, двигаясь по улице Среднефонтанской со стороны площади Среднефонтанской, не придерживался безопасной дистанции и скорости, в результате чего совершил наезд на автобус "Богдан", который осуществлял посадку-высадку пассажиров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате аварии "два пассажира получили травмы и доставлены в больницу, еще одна женщина-пассажир от госпитализации отказалась". На месте происшествия работает следователь по ДТП.

Напомним, что во Львове нетрезвый полицейский на авто въехал в детскую площадку.



