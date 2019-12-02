В Одесі вантажівка наїхала на двох пішоходів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. В Одесі внаслідок наїзду вантажного автомобіля одна людина загинула і ще одна отримала травми. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в Одеській області.
Так, 2 грудня в Одесі на проспекті Добровольського під колесами вантажівки опинилися двоє пішоходів – чоловік та літня жінка.
За попередніми даними слідчо-оперативної групи по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод, 58-річний водій тягача не помітив людей, коли на зелений сигнал світлофора повертав на проспект Добровольського з вулиці Жоліо Кюрі.
76-річна жінка від отриманих травм померла на місці, чоловіка госпіталізовано з ушкодженнями.
Зараз на місці аварії продовжують працювати поліцейські. Вони встановлюють всі обставини події та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Нагадаємо, у Львівській області внаслідок наїзду вантажного автомобіля чоловік отримав травми.