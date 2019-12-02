В Одессе грузовик наехал на двух пешеходов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Одессе в результате наезда грузового автомобиля один человек погиб и еще один получил травмы. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Одесской области.
Так, 2 декабря в Одессе на проспекте Добровольского под колесами грузовика оказались двое пешеходов - мужчина и пожилая женщина.
По предварительным данным следственно-оперативной группы по расследованию дорожно-транспортных происшествий, 58-летний водитель тягача не заметил людей, когда на зеленый сигнал светофора поворачивал на проспект Добровольского с улицы Жолио Кюри.
76-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте, мужчина госпитализирован с повреждениями.
Сейчас на месте аварии продолжают работать полицейские. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, во Львовской области в результате наезда грузового автомобиля мужчина получил травмы.