В Одесі у вікно житлового будинку невідомий кинув “коктейль Молотова”
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. В Одесі у вікно житлового будинку невідомий кинув “коктейль Молотова”, проте вибуху та займання не сталося. Про це повідомляє УНН із посилання на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.
“Сьогодні вночі там, на вулиці Портовій, хтось кинув у вікно житлового будинку пляшку із імовірно займистою речовиною. Ніхто не постраждав. Вибуху та займання не сталося, були лише розбиті дві шибки на другому поверсі”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що до поліції звернулася 39-річна власниця квартири, у вікно якої влучив невідомий.
На місці працювала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції. Правоохоронці вилучили пляшку з імовірно займистою речовиною.
Зараз матеріали зареєстровані в установленому порядку. Проводяться заходи щодо встановлення всіх обставин події та причетної до неї особи.
Нагадаємо, на подвір’я народного депутата на Закарпатті кинули “коктейль Молотова”, у результаті чого загорілася альтанка.