В Одесі у вікно житлового будинку невідомий кинув “коктейль Молотова”

“Сьогодні вночі там, на вулиці Портовій, хтось кинув у вікно житлового будинку пляшку із імовірно займистою речовиною. Ніхто не постраждав. Вибуху та займання не сталося, були лише розбиті дві шибки на другому поверсі”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що до поліції звернулася 39-річна власниця квартири, у вікно якої влучив невідомий.

На місці працювала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції. Правоохоронці вилучили пляшку з імовірно займистою речовиною.

Зараз матеріали зареєстровані в установленому порядку. Проводяться заходи щодо встановлення всіх обставин події та причетної до неї особи.

Нагадаємо, на подвір’я народного депутата на Закарпатті кинули “коктейль Молотова”, у результаті чого загорілася альтанка.