В Одесі у квартирі обвалилися перекриття

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Сьогодні вранці в Одесі в одній із квартир обвалилася підлога. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС в Одеській області, передає УНН.

"19 липня о 11:00 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про руйнування квартири в одноповерховому житловому будинку у м. Одеса по вулиці Чорноморського козацтва", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на місце виклику прибули рятувальники та встановили, що в двокімнатній квартирі одноповерхового житлового будинку сталось обвалення підлоги в підвальне приміщення. Загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, у Ніжині Чернігівської області троє дітей загинули внаслідок обрушення бетонної плити недобудованої будівлі.

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