В Одесі у квартирі обвалилися перекриття

"19 липня о 11:00 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про руйнування квартири в одноповерховому житловому будинку у м. Одеса по вулиці Чорноморського козацтва", - йдеться у повідомленні.



Як зазначається, на місце виклику прибули рятувальники та встановили, що в двокімнатній квартирі одноповерхового житлового будинку сталось обвалення підлоги в підвальне приміщення. Загиблих та постраждалих немає.



Нагадаємо, у Ніжині Чернігівської області троє дітей загинули внаслідок обрушення бетонної плити недобудованої будівлі.



