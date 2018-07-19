В Одессе в квартире обвалились перекрытия

"19 июля в 11:00 в Службу спасения "101" поступило сообщение о разрушении квартиры в одноэтажном жилом доме в г. Одесса по улице Черноморского казачества", - говорится в сообщении.



Как отмечается, на место вызова прибыли спасатели и установили, что в двухкомнатной квартире одноэтажного жилого дома произошло обрушение пола в подвальное помещение. Погибших и пострадавших нет.



Напомним, в Нежине Черниговской области трое детей погибли в результате обрушения бетонной плиты недостроенного здания.



