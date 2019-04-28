В Одесі у чоловіка з авто викрали сумку із понад 2,5 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. В Одесі невідомий пограбував чоловіка, забравши з його авто сумку, де було понад 2,5 млн грн. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Подія сталася ввечері біля одного з готельних комплексів міста. Невстановлений чоловік підійшов до автомобіля Toyota, за кермом якого перебував власник авто, та розбивши заднє скло в одній з дверцят авто, забрав сумку з грошима, яка лежала на задньому сидінні.
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Після цього злочинець з місця події зник. В сумці, за словами потерпілого, були гроші на суму понад 2,5 млн грн.
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За даним фактом розпочато досудове розслідування (ст. 186 КК України - грабіж).