В Одессе у мужчины из авто похитили сумку с более 2,5 млн гривен

Происшествие произошло вечером возле одного из гостиничных комплексов города. Неустановленный мужчина подошел к автомобилю Toyota, за рулем которого находился владелец автомобиля и разбив заднее стекло в одной из дверей авто, забрал сумку с деньгами, которая лежала на заднем сиденьи.

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После этого преступник с места происшествия скрылся. В сумке, по словам потерпевшего, были деньги на сумму более 2,5 млн грн.

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По данному факту начато досудебное расследование (ст. 186 УК Украины - грабеж).