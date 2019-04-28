В Одессе у мужчины из авто похитили сумку с более 2,5 млн гривен

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 108666 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 112690 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 115367 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 116148 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 145298 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115724 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140496 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145007 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130388 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130403 просмотра

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В Одессе у мужчины из авто похитили сумку с более 2,5 млн гривен

В Одессе у мужчины из авто похитили сумку с более 2,5 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 49983 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Одессе неизвестный ограбил мужчину, забрав из его авто сумку, где было более 2,5 млн грн. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Происшествие произошло вечером возле одного из гостиничных комплексов города. Неустановленный мужчина подошел к автомобилю Toyota, за рулем которого находился владелец автомобиля и разбив заднее стекло в одной из дверей авто, забрал сумку с деньгами, которая лежала на заднем сиденьи.

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После этого преступник с места происшествия скрылся. В сумке, по словам потерпевшего, были деньги на сумму более 2,5 млн грн.

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По данному факту начато досудебное расследование (ст. 186 УК Украины - грабеж).

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