В Одесі судитимуть поліцейського за отриманий від підприємця хабар

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КИЇВ. 28 липня. УНН. В Одесі скерували до суду обвинувальний акт стосовно заступника начальника сектору превенції одного з районних відділень поліції, якого підозрюють у корупції. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Одеської області, передає УНН.

"У березні поточного року поліцейський вимагав від приватного підприємця, який здійснює роздрібну торгівлю продуктами харчування в Одесі, щомісячну плату 8000 гривень за не притягнення до адміністративної відповідальності. Підозрюваного затримали під час отримання "щомісячного траншу", – нагадали в прокуратурі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 КК України завершено. Поліцейському загрожує до 10 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, начальника одного із відділів ГУ ДФС у Хмельницькій області та експрацівника податкової міліції затримали за вимагання та отримання хабаря у 5 тис. доларів. 

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