В Одессе будут судить полицейского за полученную от предпринимателя взятку
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. В Одессе направили в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника сектора превенции одного из районных отделений полиции, которого подозревают в коррупции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, передает УНН.
"В марте текущего года полицейский требовал от частного предпринимателя, который ведет розничную торговлю продуктами питания в Одессе, ежемесячную плату в 8000 гривен за непривлечение к административной ответственности. Подозреваемого задержали во время получения "ежемесячного транша", - напомнили в прокуратуре.
Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины завершено. Полицейскому грозит до 10 лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, начальника одного из отделов ГУ ГФС в Хмельницкой области и экс-сотрудника налоговой милиции задержали за вымогательство и получение взятки в 5 тыс. долларов.