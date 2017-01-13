В Одесі судитимуть чоловіка, який вербував громадян для скоєння терактів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, підозрюваного у вербуванні громадян для вчинення терактів в Одесі. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.
У ході спеціального (заочного) досудового розслідування установлено, що 43-річний підозрюваний у 2014 році вербував людей для дестабілізації громадсько-політичної обстановки в Одесі. Зокрема, він створив радикальну групу для вчинення вибухів на території міста.
Обвинувальний акт стосовно чоловіка направлено до суду за ч. 2 ст. 258-4 КК України.