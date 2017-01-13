В Одессе будут судить мужчину, который вербовал граждан для совершения терактов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, подозреваемого в вербовке граждан для совершения терактов в Одессе. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
В ходе специального (заочного) досудебного расследования установлено, что 43-летний подозреваемый в 2014 году вербовал людей для дестабилизации общественно-политической обстановки в Одессе. В частности, он создал радикальную группу для совершения взрывов на территории города.
Обвинительный акт в отношении мужчины направлен в суд по ч. 2 ст. 258-4 УК Украины.