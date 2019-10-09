В Одесі скоєно зухвалий розбійний напад на жінку-підприємця
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. В Одесі невідомі напали на місцеву жительку, яка займається підприємництвом, та змусили її відчинити їм помешкання, з якого забрали всі цінності. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Жінка, 1983 року народження, заходила до під’їзду будинку в якому мешкає, коли на неї напали двоє невідомих. Вони змусили жінку відчинити двері до її квартири. Вже в квартирі вони зачинили господиню у ванній кімнаті, а самі забрали гроші та коштовності на загальну суму понад 13 тисяч доларів.
Розпочато досудове розслідування за кваліфікацією “розбій”.
Як повідомляв УНН, у Херсонській області на дорозі виявлено труп чоловіка.