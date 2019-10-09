В Одессе совершено дерзкое разбойное нападение на женщину-предпринимателя
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В Одессе неизвестные напали на местную жительницу, которая занимается предпринимательством, и заставили ее открыть им помещение, из которого забрали все ценности. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Женщина, 1983 года, заходила в подъезд дома в котором живет, когда на нее напали двое неизвестных. Они заставили женщину открыть дверь в ее квартиру. Уже в квартире они закрыли хозяйку в ванной комнате, а сами забрали деньги и драгоценности на общую сумму более 13 тысяч долларов.
Начато досудебное расследование по квалификации “разбой”.
Как сообщал УНН, в Херсонской области на дороге обнаружен труп мужчины.