В Одессе совершено дерзкое разбойное нападение на женщину-предпринимателя

Женщина, 1983 года, заходила в подъезд дома в котором живет, когда на нее напали двое неизвестных. Они заставили женщину открыть дверь в ее квартиру. Уже в квартире они закрыли хозяйку в ванной комнате, а сами забрали деньги и драгоценности на общую сумму более 13 тысяч долларов.

Начато досудебное расследование по квалификации “разбой”.

Как сообщал УНН, в Херсонской области на дороге обнаружен труп мужчины.