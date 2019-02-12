В Одесі шукають вибухівку в багатоповерхівці
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Поліція перевіряє повідомлення про замінування будинку в Приморському районі Одеси. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ НП в області.
Повідомлення про те, що на вулиці Велика Арнаутська заміновано будинок, до поліції надійшло о 14:45.
Зараз на місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи.
Правоохоронці обслідують багатоповерхівку та прилеглу до неї територію на наявність вибухонебезпечних пристроїв, предметів чи речовин.
Нагадаємо, анонім заявив про закладену вибухівку у столичному медзакладі.